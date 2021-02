Erfurt

Ramelow rechnet mit "deutlichem Anstieg" der Impfdosen

01.02.2021, 20:37 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geht davon aus, dass im März deutlich mehr Impfdosen geliefert werden können als bisher. Für das erste Quartal 2021 seien nun 18,3 Millionen Impfdosen angekündigt, sagte Ramelow nach dem sogenannten Impfgipfel mit Regierungschefs von Bund und Ländern und Vertretern der Pharmaindustrie sowie der Europäischen Kommission am Montag. "Ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl, dass wir in der ersten Märzwoche jedenfalls deutlich mehr an Volumen haben werden als das, was wir in der ersten Januarwoche hatten und in der ersten Februarwoche", sagte Ramelow.

Man habe sich auch darauf verständigt, dass die Impfpläne nachjustiert werden.