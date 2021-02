Erfurt

15 weitere Impfzentren nehmen in Thüringen die Arbeit auf

03.02.2021, 01:02 Uhr | dpa

In Thüringen gehen heute die restlichen 15 der landesweit 29 Corona-Impfzentren in Betrieb. Eröffnet werden sie nach Angaben von Landesregierung und Kassenärztlicher Vereinigung unter anderem in Apolda, Sömmerda, Eisenberg, Ilmenau, Hildburghausen, Rudolstadt und Mühlhausen. In den neuen Einrichtungen soll der Impfstoff des US-Herstellers Moderna gespritzt werden. Zuletzt waren auch bei diesem Präparat Lieferprobleme bekannt geworden. Deshalb reichen die Vorräte in den neuen Anlaufstellen jeweils nur für 560 Menschen pro Tag.

In einem ersten Schritt waren bereits am 13. Januar 14 regionale Impfstellen in Thüringen eröffnet werden. Dort kommt der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz.