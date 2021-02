Erfurt

Opposition will über Corona und Schule sprechen

03.02.2021, 02:18 Uhr | dpa

In einer Aktuellen Stunde debattieren die Abgeordneten des Thüringer Landtags heute unter anderem über das Thema Schule in Zeiten der Corona-Pandemie. Die CDU-Fraktion wirft der Landesregierung einen "Zick-Zack-Kurs" im Pandemiemanagement vor - vor allem bei den Themen Impfen und Schule. Auf Antrag der FDP-Fraktion wird sich das Parlament auch mit der Frage auseinandersetzen, wie die Digitalisierung in Thüringen vorankommt. Die AfD-Fraktion fordert mit ihrem Thema zur Aktuellen Stunde eine Öffnung von Kitas und Schulen - trotz Corona-Pandemie. Weitere Landtagssitzungen sind am Donnerstag und Freitag geplant.