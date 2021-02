Erfurt

Urteil: Jobcenter muss Kosten für Jugendweihefeier erstatten

03.02.2021, 11:11 Uhr | dpa

Jobcenter müssen nach einem Urteil des Landessozialgerichts die Kosten für die Teilnahme an Jugendweihefeiern übernehmen. Derartige Feiern seien kulturelle Aktivitäten, für die grundsätzlich Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu gewähren seien, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Das gelte allerdings nur für die vom Veranstalter verlangten Teilnahmekosten, nicht etwa für Aufwendungen wie Kleidung und Bewirtungsspesen.

Damit hatte die Klage eines Hartz IV-Leistungsberechtigen auch in der zweiten Instanz Erfolg. Nach der Entscheidung muss nun das Jobcenter des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 60 Euro für die Teilnahme an einer Jugendweihefeier zahlen. Der Veranstalter hatte dafür 100 Euro in Rechnung gestellt.

Laut Gesetz sind die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket auf einen Monatsbeitrag von derzeit 15 Euro begrenzt. Der Kläger hatte in dem betreffenden Jahr 2017 bereits für eine andere Aktivität Geld erhalten. Die Entscheidung des Landessozialgerichts ist rechtskräftig.