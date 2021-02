Erfurt

Wildkatzen tappen im Vorharz häufig in Fotofallen

03.02.2021, 13:58 Uhr | dpa

Eine Wildkatze in Thüringen, aufgenommen von einer Fotofalle. Foto: ---/BUND/ Universität Göttingen/dpa (Quelle: dpa)

Mehr als 500 Mal sind Wildkatzen im Vorharz im vorigen Jahr vor die Linsen von speziellen Wildkameras gelaufen. Die Aufnahmen seien seit Mai bis Ende vergangenen Jahres entstanden, teilten das Umweltministerium und die Umwelt- und Naturschutzorganisation BUND Thüringen am Mittwoch mit. Abgelichtet wurden die Tiere demnach in Waldgebieten in den Landkreisen Eichsfeld und Nordhausen durch Kameras eines BUND-Projekts, mit dem vor allem die Ausbreitung des Luchses erforscht werden soll.

Die ersten 214 Aufnahmen seien kürzlich im Rahmen einer Abschlussarbeit an der Georg-August-Universität Göttingen ausgewertet worden. Wie viele Wildkatzen tatsächlich im Vorharz leben, lasse sich über diese Methode nicht sagen. Die Bilder deuten aber darauf hin, dass die Tiere dort in großer Individuenzahl vorkommen, wie es hieß.

"Ich freue mich, dass sich die Wildkatze im Vorharz offenbar sehr wohlfühlt", sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Das Vorkommen der Tiere in der Region sei ein wichtiger Erfolg für den Artenschutz und eine Bereicherung für den Wald. Das Ministerium unterstützt das Luchsprojekt finanziell.

Auch der Landesgeschäftsführer des BUND Thüringen, Burkhard Vogel, sagte, es sei erfreulich, dass das Luchsprojekt noch einige offene Fragen zu Vorkommen und Verbreitung der Wildkatze beantworten könne. Der BUND setze sich schon lange für den Schutz der Wildkatze ein, etwa durch die Schaffung von Ausbreitungskorridoren.