Erfurt

Britische Variante des Coronavirus in Erfurt nachgewiesen

03.02.2021, 15:57 Uhr | dpa

Auch in Erfurt gibt es erste Nachweise der zunächst in Großbritannien entdeckten und als besonders ansteckend geltenden Coronavirus-Mutation. Die Variante B.1.1.7 sei in sechs Fällen nachgewiesen worden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Es handle sich um unabhängig voneinander aufgetretene Infektionen. Betroffen seien Frauen und und Männer von unter 20 bis über 80 Jahre. Die Stadt geht davon aus, dass sie sich im familiären Umfeld angesteckt haben. In einem weiteren Fall mit einer Virusveränderung stehe das genaue Ergebnis noch nicht fest.

In Thüringen sind in den vergangenen Tagen in mehreren Regionen einzelne Fälle jener Virusveränderungen, die in Großbritannien und in Südafrika erstmals beobachtet wurden, nachgewiesen worden.