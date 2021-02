Erfurt

Landtag will direkteren Draht zu den Thüringern

04.02.2021, 15:49 Uhr | dpa

Die Hürden für Petitionen, mit denen Bürger auf Missstände beispielsweise in Behörden hinweisen können, sollen in Thüringen gesenkt werden. Die Fraktionen von Linker, SPD und Grünen legten am Donnerstag einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Der Petitionsausschuss solle die direkte Verbindung zwischen den Bürgern und dem Landesparlament sein, sagte die Abgeordnete der Linken, Anja Müller. "Der Ausschuss ist als Vermittler und Problemlöser gefragt."

Unter anderem soll neu geregelt werden, dass bei Petitionen künftig auch Unterschriftenlisten auf Papier eingereicht werden können. Derzeit können nur online geleistete Unterschriften berücksichtigt werden, es sei denn, der Ausschuss trifft eine andere Entscheidung. Bürger, die Petitionen unterschreiben, müssten ihren Namen künftig nicht öffentlich nennen, sondern könnten ein Pseudonym verwenden. Die exakten Daten müssten jedoch der Landtagsverwaltung vorgelegt werden.

Zudem ist geplant, dass der Petitionsausschuss, der sich mit den Anliegen der Bürger beschäftigt, künftig in der Regel öffentlich tagt. "Petitionen dürfen nicht folgenlos bleiben", sagte der Grünen-Abgeordnete Olaf Müller. Sie seien ein Beteiligungsrecht an politischen Entscheidungen. Der Gesetzentwurf soll weiter in den Landtagsausschüssen beraten werden. Allein 2019 waren beim Petitionsausschuss 764 Eingaben eingegangen. Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor.