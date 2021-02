Erfurt

Brodocz: CDU sollte Unvereinbarkeitsbeschluss überarbeiten

05.02.2021, 06:12 Uhr | dpa

Nach Ansicht des Erfurter Politologen André Brodocz sollten die CDU-Landesverbände selbst entscheiden, mit welchen Parteien sie kooperieren wollen. Den bisher geltenden Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU, der den Christdemokraten eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken gleichermaßen verbietet, hält er für überarbeitungsbedürftig.

"Ich würde der CDU raten, diese Frage in den Landesverbänden entscheiden zu lassen und nicht auf Bundesebene", sagte Brodocz der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die umstrittene Wahl des Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) vor einem Jahr mit Stimmen von AfD, CDU und FDP. Dies hätte zur Folge, dass die Landesverbände Farbe bekennen und zu diesen Entscheidungen dann auch stehen müssten.

Am 5. Februar 2020 war der FDP-Politiker Kemmerich überraschend zum neuen Regierungschef in Thüringen gewählt worden - mit Stimmen der AfD. Der Tabubruch sorgte bundesweit für Empörung. Hintergrund war ein Dilemma, das durch die Landtagswahl im Herbst 2019 entstanden war: Linke und AfD wurden die beiden stärksten Kräfte in Thüringen und hatten zusammen mehr als die Hälfte der Landtagssitze. Zugleich lehnten CDU und FDP jede Zusammenarbeit mit diesen beiden Parteien strikt ab. Dadurch waren sichere Mehrheiten im Landtag unmöglich geworden - eine Situation, die sich nach der geplanten Neuwahl im Herbst in Thüringen wiederholen könnte.

Brodocz sagte, es komme dabei auch auf die Haltung des neuen Bundesvorsitzenden der CDU an. "Vielleicht ist Armin Laschet auch jemand, der ja kommunikativ geschickt und flexibel ist, dem es gelingt, unterhalb dieses Unvereinbarkeitsbeschlusses Türen zu öffnen", sagte Brodocz.