Erfurt

Verbraucherpreise in Thüringen deutlich gestiegen

05.02.2021, 11:45 Uhr | dpa

Das Ende der Mehrwertsteuersenkung und die neue CO2-Abgabe haben zu Jahresbeginn für einen deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise in Thüringen gesorgt. Die Teuerungsrate im Vergleich zu Januar 2020 lag bei 1,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Im Dezember hatte sie dagegen nur 0,2 Prozent betragen.

Teurer als vor einem Jahr waren vor allem Dienstleistungen sozialer Einrichtungen mit plus 14,5 Prozent, aber auch viele Lebensmittel. Gemüse kostete im Schnitt 12,2 Prozent mehr, Obst 4,6 Prozent. Kaffeetrinker mussten für Bohnenkaffee im Durchschnitt 4,6 Prozent mehr zahlen als im Januar 2020. Bei Brot und Getreideerzeugnisse betrug der Anstieg 1,6 Prozent.

Trotz der CO2-Abgaben waren die durchschnittlichen Preise für Haushaltsenergie und Kraftstoffe 3,0 Prozent günstiger als vor einem Jahr. Im Vergleich zu Dezember stiegen sie jedoch durch die CO2-Abgabe um 4,7 Prozent.

Die Statistiker ermittelten für Kraftstoffe binnen Monatsfrist eine Verteuerung von 12,6 Prozent, für Heizöl von 5,4 Prozent, für Fernwärme von 3,4 Prozent und für Gas von 1,6 Prozent. Günstiger wurde im Monatsvergleich Strom mit minus 1,5 Prozent.