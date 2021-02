Erfurt

Thüringer Landesregierung will Corona-Stufenplan beschließen

08.02.2021, 19:06 Uhr | dpa

Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung hat einen Fahrplan entwickelt, wie der Ausstieg aus dem Corona-Lockdown in den kommenden Wochen erfolgen kann. Er soll nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) heute abschließend beraten werden. Anschließend wollen ihn Ramelow und seine beiden Vize Anja Siegesmund (Grüne) und Wolfgang Tiefensee (SPD) der Öffentlichkeit vorstellen.

Die Vorschläge wurden vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch auch an die Staatskanzleien der anderen Bundesländer übermittelt. In Thüringen soll der Landtag beteiligt werden, bevor der Stufenplan gelten kann.

Vorgesehen sind nach dem Konzept fünf Stufen mit einem unterschiedlichen Grad an Öffnungen abhängig vor allem vom Infektionsgeschehen. Danach könnten beispielsweise Friseure und Kosmetiker in Thüringen bei strengen Infektionsschutzauflagen bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohnern zwischen 100 und unter 200 wieder öffnen.

Allerdings ist das nur möglich, wenn die Infektionszahlen keine steigende Tendenz zeigen, sondern zumindest stabil sind. Große Teile des Einzelhandels sowie Gaststätten könnten bei Werten zwischen 50 und 100 wieder mit Auflagen starten.