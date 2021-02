Erfurt

Ansturm auf neue Impftermine für Menschen über 80 Jahre

12.02.2021, 11:51 Uhr | dpa

Die Wiederaufnahme der Terminvergabe für Corona-Impfungen von Menschen über 80 Jahre hat am Freitag in Thüringen zu einem Ansturm auf das Vergabe-Internetportal und die entsprechende Hotline geführt. Bereits am Vormittag seien die entsprechend der Impfstoffvorräte verfügbaren Termine weitgehend vergeben gewesen, sagte der Impfkoordinator bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen, Jörg Mertz. Als Grund nannte er die begrenzten Vorräte an dem für diese Altersgruppe geeigneten Impfstoff. "Alles, was bis Ende März geliefert wird, ist bereits für Impfungen reserviert."

Über 80-Jährige werden mit den Mitteln von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft. Hier war wegen ausgefallener oder reduzierter Lieferungen in Thüringen seit Ende Januar keine Terminvergabe möglich gewesen. Seit Beginn der Impfkampagne haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Erfurt mehr als 75 500 Menschen zumindest eine Corona-Erstimpfung erhalten. Das entspricht 3,5 Prozent der Bevölkerung. Erfasst sind in diesen Zahlen Impfungen in Pflegeheimen, Impfstellen und in Krankenhäusern.