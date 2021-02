Erfurt

Knapp die Hälfte der Kindergartenkinder in Notbetreuung

12.02.2021, 18:01 Uhr | dpa

Eine Erzieherin und ein Kind spielen in einem Kindergarten. Foto: Uwe Anspach/dpa (Quelle: dpa)

Knapp die Hälfte der Thüringer Kita-Kinder geht derzeit in die Notbetreuung der Kindertagesstätten. Zum Stichtag Donnerstag waren dies 41 889 Kinder und damit rund 44,35 Prozent aller Kita-Kinder, wie das Thüringer Bildungsministerium am Freitag mitteilte. In der vergangenen Erhebung hatte der Anteil noch bei rund 41 Prozent gelegen.

Auch die Zahl der Schulkinder der ersten bis sechsten Klasse in Notbetreuung ging nach oben. Zum Stichtag wurden 14 691 Schüler bis zur Klassenstufe 6 notbetreut. Das entspricht einem Anteil von 12,47 Prozent an der Gesamtzahl der entsprechenden Schuljahrgänge. Damit lagen die Zahlen laut Bildungsministerium etwas über dem Niveau von vor den Ferien (11,91 Prozent, Stichtag: 14. Januar).