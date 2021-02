Erfurt

Thüringen weiterhin mit Inzidenz unter 100

14.02.2021, 12:29 Uhr | dpa

Erstmals ist in Thüringen an diesem Wochenende die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen unter 100 gesunken. Am Sonntag betrug dieser Wert 97,6 nach 98,8 am Samstag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.

Damit erreichten alle Bundesländer in Deutschland den zweistelligen Bereich bei diesem Wert - Thüringen als letztes Land. Weiterhin weist der Freistaat jedoch die höchste Sieben-Tage-Inzienz aller Bundesländer auf, wie die Staatskanzlei in Erfurt am Sonntag mitteilte.

Nach deren Angaben wurden in den letzten 24 Stunden 283 Neuinfektionen registriert. Zehn Menschen starben mit oder an dem Coronavirus.

Die niedrigsten Werte bei den Neuinfektionen weisen derzeit die Kreise Nordhausen und Sonneberg sowie die Stadt Eisenach auf, die bereits unter der Marke von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegen.