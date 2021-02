Erfurt

Ramelow: Bei sinkenden Infektionswerten jetzt durchhalten

14.02.2021, 14:05 Uhr | dpa

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Thüringer angesichts sinkender Infektionswerte aufgerufen, durchzuhalten. "Ich sehe Licht am Ende des Tunnels", sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er erwarte, dass die Infektionszahlen im Land weiter zurückgehen und gleichzeitig die Zahl der geimpften Menschen steigt. Er sei froh, dass am Wochenende erstmals seit vielen Wochen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen unter 100 gesunken sei.

"Es ist aber noch zu früh, Entwarnung zu geben", sagte der Regierungschef. Ein großer Risikofaktor blieben die Virusmutationen. Ziel sei nun, bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Richtung 50 zu kommen. Nach Angaben von Ramelow wird sich das Kabinett an diesem Dienstag mit dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung beschäftigen, die ab 20. Februar gelten soll und den Lockdown zunächst bis 7. März verlängere. Sie enthalte wichtige Entscheidungen für Kinder mit ersten vorsichtigen Öffnungsschritten.

Am Sonntag betrug die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 97,6. Weiterhin weist der Freistaat jedoch nach Angaben der Staatskanzlei die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer auf.