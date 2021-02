Buga 2021 in Erfurt

Multimedia-Ausstellung entsteht in ehemaliger Klosterkirche

16.02.2021, 09:35 Uhr | dpa

In wenigen Wochen soll der Startschuss für die Buga 2021 in Erfurt fallen. Dafür laufen auf dem Petersberg letzte Arbeiten. Eine besondere Ausstellung entsteht unterdessen in der ehemaligen Klosterkirche St. Peter und Paul.

In Erfurt hat der Endspurt für die Arbeiten an einem prominenten Bundesgartenschau-Standort begonnen. Zeitgleich zu den letzten Bauarbeiten werde aktuell die Ausstellung "Paradiesgärten – Gartenparadiese" im Inneren der ehemaligen Klosterkirche St. Peter und Paul aufgebaut, teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) mit. Sie ist für die Liegenschaft mit langer und bewegter Geschichte auf dem Petersberg in der Nähe des Doms verantwortlich.

In der früheren Kirche soll eine multimediale Ausstellung entstehen, die einen Überblick zur Gartenkunst in Thüringen vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert gibt. Zudem sollen dabei elf Parks und Gärten behandelt werden, für die die STSG ebenfalls verantwortlich ist. Über die sozialen Netzwerke Instagram und Twitter will die Stiftung nun regelmäßig montags über Themen der Schau informieren.

Die Stadt Erfurt hält bislang auch angesichts der Corona-Pandemie am geplanten Eröffnungstermin der Bundesgartenschau am 23. April fest. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte allerdings in der Vergangenheit angemerkt, dass die Eröffnungsfeier abhängig von der Infektionslage kleiner ausfallen könnte als vormals gedacht. Er könne sich verschiedene Varianten mit 400 bis 1.500 Teilnehmern vorstellen.