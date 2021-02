Erfurt

Entscheidungen zu neuer Thüringer Corona-Verordnung

16.02.2021, 02:39 Uhr | dpa

Der Entwurf der neuen Thüringer Corona-Verordnung verlängert den Lockdown bis 7. März, sieht aber einige Lockerungen vor. Er soll am heutigen Dienstag im Kabinett beraten werden. Auch die Landtagsausschüsse für Gesundheit und Bildung, die am Nachmittag tagen, haben noch ein Wort mitzureden. Die CDU-Fraktion, auf deren Unterstützung die rot-rot-grüne Minderheitsregierung im Landtag angewiesen ist, hat unter anderem bei den Kontaktregeln bei der Kinderbetreuung und bei Beerdigungen Korrekturen gefordert.

Nach der Verordnung sollen Kitas und Grundschulen am 22. Februar wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, Schüler ab der 5. Klasse Anfang März folgen und die nächtliche Ausgangssperre abgeschafft werden. Neben den Friseuren, die am 1. März bundesweit öffnen können, sollen in Thüringen eine Woche zuvor bereits Fahrschulen wieder mit dem Unterricht beginnen können. Die neue Verordnung soll vom 20. Februar an gelten.