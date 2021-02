Erfurt

Bierdurst im Corona-Jahr: Brauereien steigern Absatz

17.02.2021, 12:17 Uhr | dpa

Bierflaschen stehen in einem Lager in Kästen. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Entgegen dem bundesweiten Trend haben die Brauereien in Thüringen im Corona-Jahr 2020 mehr Bier verkauft als ein Jahr zuvor. Der Bierabsatz der hiesigen Unternehmen erhöhte sich um 6,1 Prozent auf 3,1 Millionen Hektoliter, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Bundesweit hatte die Branche einen Rückgang um 5,5 Prozent verzeichnet. Etwa vier Fünftel - 2,5 Millionen Hektoliter - des von Thüringer Brauereien verkauften Gerstensafts wurden in Deutschland getrunken.

Einen Rückgang verzeichneten die Brauereien beim Verkauf von Biermischungen. Im Vergleich zu 2019 büßten sie beim Absatzvolumen 11 Prozent ein, es wurden nur noch 176 000 Hektoliter Biermixgetränke abgesetzt. In Thüringen gibt es neben Niederlassungen großer Brauereien auch mehrere kleinere Regionalbrauereien.