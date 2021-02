Erfurt

Impfteams bislang in 259 von 331 Pflegeheimen im Einsatz

17.02.2021, 15:28 Uhr | dpa

Bei den Corona-Impfungen in Thüringen sollen in den nächsten drei Wochen die letzten der bislang noch nicht von mobilen Impfteams besuchten Pflegeheime an die Reihe kommen. Bis Ende dieser Woche würden ihnen Terminangebote für die Impfungen unterbreitet, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Landesweit seien bisher 259 der 331 Pflegeheime dran gewesen; 67 Prozent Heimbewohner erhielten die Erstimpfung, 34 Prozent die Zweitimpfung. In Thüringen leben rund 24 500 Menschen in Pflegeheimen.

Ziel ist laut Ministerium, mindestens 19 600 Menschen zu impfen. Dies entspreche der bisher beobachteten Impfbereitschaft von 80 Prozent der Pflegeheimbewohner; 72 Heime stehen derzeit noch aus. Von etwa 20 lägen bislang nicht die vollständigen Anmeldungen von Impfwilligen vor oder sie hätten sich noch gar nicht wegen der Impfung an das Ministerium gewendet, sagte die Sprecherin.

Thüringen fährt bei den seit Ende Dezember laufenden Corona-Impfungen zweigleisig: Begonnen wurde in Pflegeheimen und seit Mitte Januar wird parallel in Impfzentren - hier die über 80-jährigen Bewohner - und in den Pflegeeinrichtungen geimpft. Für die Impfung in den Heimen wurden 15 mobile Teams gebildet. Bis Mittwoch (0.00 Uhr) hatten mehr als 86 000 Menschen mindestens die erste von zwei Impfungen erhalten - das sind 4 Prozent der Bevölkerung. In Thüringen leben rund 2,1 Millionen Menschen.