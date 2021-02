Erfurt

Coronahaushalt: "Keine Stelle, wo Kürzung nicht weh tun"

18.02.2021, 06:12 Uhr | dpa

Kommunen stehen aus Sicht des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen in nächster Zeit schwierige Entscheidungen bevor. "Es gibt viele Einnahmeausfälle, viele haben wegen der Corona-Krise weniger Bußgelder wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung eingenommen, und Steuereinnahmen gehen zurück", sagte der Geschäftsführer Ralf Rusch. Dazu kämen schwierige Planungsmöglichkeiten mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen. "Es sind unsichere Zeiten: eine ganz neue Situation und keiner weiß genau, was der richtige Weg ist. Das trifft die Kommunen auch in der Haushaltsplanung."

In Thüringen hatten zuletzt in Jena Pläne für das Haushaltssicherungskonzept, die vor allem auch Kürzungen für den Kulturbereich vorsahen, zu lautstarken Diskussionen geführt.

Unterstützung der Kultur gehöre, wie auch der Sport, zu den freiwilligen Ausgaben der Kommunen, so Rusch. Bevor sie sich um diese kümmern können, sind sie rechtlich gehalten, Pflichtausgaben zu finanzieren. "Man kann nicht am Brandschutz sparen und dafür mehr für die Kultur ausgeben." Auch Schulden könnten mit Blick auf nachfolgende Generationen nur zu einem gewissen Maße aufgenommen werden.

Allerdings seien es oft die freiwilligen Ausgaben, die Kommunen lebenswert machten und ihnen Profilierungsmöglichkeiten böten. "Schwimmbäder, ein umfangreiches Kulturangebot: So können sich Städte von anderen unterscheiden", sagte Rusch. Jeder Stadtrat habe in der Regel Interesse daran, die Kultur am Leben zu halten. "Aber jeder Stadtrat muss auch sagen: Den Euro können wir nur einmal ausgeben."

Zwar sei in der öffentlichen Wahrnehmung oft die Annahme zu finden, dass Kultur eben keine freiwillige Leistung sein, sondern zur Grundversorgung gehöre. "Die Ansicht teile ich gedanklich, aber man muss die wirklichen rechtlichen Verpflichtungen sehen." Ob bei der Kultur, im Sport oder bei Vereinen: "Es gibt keine Stelle, wo Kürzungen nicht weh tun werden", so Rusch.