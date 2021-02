Erfurt

Corona: Tiefstand bei Gewerbeneugründungen in Thüringen

18.02.2021, 14:57 Uhr | dpa

In Thüringen ist im Coronajahr 2020 die Zahl der Existenz- und Betriebsgründungen auf einen historischen Tiefstand gesunken. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ging auf 10 481 zurück, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag berichtete. Das seien 800 Anmeldungen oder 7,1 Prozent weniger gewesen als 2019. Auch die Gewerbeabmeldungen verringerten sich im vergangenen Jahr um 2003 auf 10 710. Das entspreche einen Rückgang von 15,8 Prozent.

Vor allem während der ersten Infektionswelle seien zwischen März bis Mai deutlich weniger Gewerbe an- und abgemeldet worden. Mögliche Gründe dafür sehen die Statistiker etwa in der Einstellung des Besucherverkehrs und Personalengpässen in den Gewerbeämtern. Aber aber auch Soforthilfen des Bundes und der Länder sowie die Aussetzung der Insolvenzanzeigepflicht spielten dabei eine Rolle.

Vier Fünftel aller Gewerbeanmeldungen entfielen im vergangenen Jahr den Angaben zufolge auf Neugründungen, bei denen es sich überwiegend um Kleinunternehmen und Nebenerwerbe handelte. 27,9 Prozent waren Betriebsgründungen mit größerer wirtschaftlicher Substanz, wie Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Betriebe mit Beschäftigten.

Wie in den Jahren zuvor habe es die meiste Bewegung im Handel sowie bei den Kfz-Werkstätten gegeben. In diesen Bereichen seien 2527 Gewerbe an- und 2749 abgemeldet worden.