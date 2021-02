Erfurt

Thüringer Baubranche erzielt Umsatzplus

19.02.2021, 14:42 Uhr | dpa

Die Thüringer Bauwirtschaft hat im Coronajahr 2020 ein leichtes Umsatzplus erwirtschaftet. Die Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten verbuchten im vergangenen Jahr Erlöse in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Das waren 23 Millionen oder ein Prozent mehr als 2019.

Der Auftragseingang lag jedoch mit 34 Millionen Euro (minus 1,6 Prozent) niedriger als im Jahr zuvor. Von Januar bis Dezember 0 erhielten die Baubetriebe demnach Aufträge in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Der Wohnungsbau blieb sowohl beim Umsatz (minus 7,7 Prozent) als auch beim Auftragseingang (minus 10,6 Prozent) unter dem Niveau von 2019.

Mit durchschnittlich 14 484 Arbeitnehmern sank die Zahl der Beschäftigten in der Baubranche außerdem leicht (minus 1,1 Prozent).