Erfurt

Laschet bei Thüringer CDU: Blick auf ostdeutsche Themen

19.02.2021, 22:08 Uhr | dpa

Die Thüringer CDU will gemeinsam mit dem neuen Bundesparteichef Armin Laschet die Zukunft der ostdeutschen Länder gestalten. Fraktionschef Mario Voigt sagte der dpa am Freitag nach einer digitalen Klausur des Thüringer CDU-Landesverbandes und der Thüringer CDU-Landtagsfraktion, an der Laschet teilnahm: "Er hat deutlich gemacht, dass ihm die Anliegen der Menschen im Osten wichtig sind. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in regelmäßigen Abständen darüber reden."

Es gehe vor allem darum, die Wirtschaftskraft zu stärken, Infrastrukturprojekte zu unterstützen und mehr Wissenschaft und Forschung anzusiedeln. Für viele Teilnehmer der Klausur sei es die erste Begegnung mit dem neuen Bundesparteichef gewesen, so Voigt. "Er ist sehr positiv aufgenommen worden."