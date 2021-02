Erfurt

Metall- und Elektroindustrie hadert mit Pandemie-Folgen

20.02.2021, 11:26 Uhr | dpa

Mitarbeiter, die etwa wegen Krankheit oder Kinderbetreuung im Job fehlen, zählen aktuell laut einer Umfrage zu den größten Beeinträchtigungen für die Metall- und Elektroindustrie. 60 Prozent der Thüringer Firmen, die Ende Januar an einer Branchen-Blitzumfrage teilgenommen haben, nannten den Ausfall von Beschäftigten als eine Hauptursache für geschäftliche Einschränkungen, wie der Verband der Metall- und Elektro-Industrie Thüringen (VMET) am Samstag mitteilte.

Als weitere Gründe für beeinträchtigte Betriebsabläufe nannte knapp die Hälfte der Unternehmen demnach fehlendes Material aufgrund von Lieferkettenproblemen und fehlende Nachfrage. "Im Vergleich zur Umfrage im Oktober 2020 haben diese Beeinträchtigungen deutlich zugenommen", sagte VMET-Hauptgeschäftsführer Stephan Fauth. All das wirke sich auf die Umsatzerwartungen aus. 40 Prozent der Firmen gingen dabei von Rückgängen um durchschnittlich neun Prozent aus, mehr als die Hälfte hoffe aber auf Steigerungen.

Der Befragung zufolge lag die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Firmen bei 80 Prozent, beim Maschinenbau im Speziellen bei 75 Prozent. Beim Automobilbau sei eine Erholung, die Auslastung liege hier bei 87 Prozent.

All das wirke sich auf die Umsatzerwartungen aus, hieß es. 40 Prozent der Firmen gehen von Rückgängen aus, mehr als die Hälfte hoffe auf Steigerungen. Im Durchschnitt rechneten die Firmen mit einem Rückgang von knapp neun Prozent. Etwa ein Drittel der Unternehmen nutze Kurzarbeit. 26 Prozent der Betriebe gingen davon aus, Beschäftigung aufgrund der Auswirkungen der Krise verringern zu müssen.

"Diese Entwicklung zeigt, dass Überwindung der Krisenfolgen mehr Zeit braucht als noch im Oktober 2020 erwartet", sagte Fauth und verwies auch auf die aktuellen Tarifverhandlungen. "Es gibt nichts zu verteilen, denn die Firmen dürfen nicht weiter belastet werden, wenn Arbeitsplätze erhalten und Strukturwandel gelingen soll."

In Thüringen sind 101 Firmen mit 28 086 Beschäftigten verbandsgebunden in der Metall- und Elektroindustrie tätig. Von diesen Firmen beteiligten sich 17 mit 9749 Beschäftigten an der Umfrage der Arbeitgeberverbände der Branche.