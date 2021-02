Erfurt

GEW appelliert an Landkreise: Lasst Schulen und Kitas zu

21.02.2021, 12:16 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Thüringen hat besonders von der Pandemie betroffene Landkreise aufgefordert, Kitas und Schulen am Montag geschlossen zu lassen. "Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen und der zunehmenden Verbreitung der Virusmutation gilt es mit besonderer Vorsicht zu agieren. Kinder und Beschäftigte haben das Recht, unter sicheren Bedingungen in die Einrichtungen zurückzukehren", sagte Kathrin Vitzthum, Landesvorsitzende der GEW Thüringen, laut Mitteilung von Sonntag. Landkreise sind in der Regel Schulträger.

Nach der seit Freitag geltenden Thüringer Corona-Verordnung sollten am Montag Kindergärten und Grundschulen im eingeschränkten Regelbetrieb landesweit wieder öffnen. Allerdings erließ das Gesundheitsministerium am Freitag kurzfristig eine Weisung: Demnach sollen Landkreise, die mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen haben, ihre Einrichtungen geschlossen halten. Bei einer Inzidenz zwischen 150 und 200 soll eine Schließung erfolgen, wird aber nicht angeordnet.

Genau an diese Landkreise mit Zwischenwert richtet die GEW ihren Appell. Die Landkreise Unstrut-Hainich und Kyffhäuser machten es bereits vor und ließen die Einrichtungen zu, lobte die Gewerkschaft. Im Unstrut-Hainich-Kreis lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei rund 162, im Kyffhäuserkreis bei rund 166.

Dagegen lag der Wert im Landkreis Hildburghausen am Sonntag bei 182 - dort hatte das Landratsamt aber bereits am Freitagabend mitgeteilt, dass Grundschulen und Kitas im eingeschränkten Betrieb ab Montag öffnen werden. Die Entscheidung sei getroffen worden, um weitere Verunsicherung bei Kindern und Eltern sowie Lehrern und Erziehern zu vermeiden. Am Montag werde der Krisenstab in Abstimmung mit den Trägern und dem Schulamt über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Das Landratsamt kritisierte das Vorgehen der Landesregierung, innerhalb weniger Stunden widersprüchliche Verfügungen zu erlassen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte das Vorgehen damit gerechtfertigt, dass angesichts eines dynamischer werdenden Infektionsgeschehens die Notbremse gezogen werden musste.