Erfurt

Thüringer Kitas und Grundschulen im eingeschränkten Betrieb

22.02.2021, 01:46 Uhr | dpa

Nach mehr als zwei Monaten im Lockdown öffnen ab dem heutigen Montag viele Thüringer Grundschulen und Kindergärten wieder und starten in einen eingeschränkten Regelbetrieb. Die bisher angebotene Notbetreuung in diesen Einrichtungen fällt damit weg. Grundlage für die breit angelegte Rückkehr der Schüler in ihre Schulen ist eine neue Corona-Verordnung, die bereits seit Freitag in Kraft ist. Sie sieht auch den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht für höhere Klassen vor. Die fünften und sechsten Klassen sollen ab 1. März für den Unterricht wieder in die Schulen kommen.

Ab der Klasse sieben entscheidet auch das Infektionsgeschehen vor Ort mit, ob Präsenzunterricht möglich ist. Erst wenn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz bei unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen 7 Tagen liegt, ist eine Rückkehr möglich.

Liegt die Inzidenz in einem Landkreis über dem Wert von 200, sollen dort Schulen und Kitas geschlossen bleiben oder wieder dicht gemacht werden. Eine entsprechende Weisung hatte das Gesundheitsministerium am Freitag erlassen.