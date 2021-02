Erfurt

Frühlingshafte Temperaturen zum Wochenstart in Thüringen

22.02.2021, 06:21 Uhr | dpa

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Zum Wochenbeginn kann in Thüringen mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen gerechnet werden. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, strahle die Sonne am Montag ungestört. Die Temperaturen sollen auf 12 bis 16 Grad steigen. In der Nacht zu Dienstag ziehen Wolken auf. Es gebe einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad, im Bergland maximal 14 Grad. Genauso wie der Montag werde auch der Mittwoch überwiegend sonnig. Die Temperaturen klettern mancherorts auf bis zu 19 Grad.