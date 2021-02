Erfurt

Nächste Etappe bei Corona-Impfungen in Thüringen

23.02.2021, 03:46 Uhr | dpa

In Thüringen gehen die Corona-Impfungen in die nächste Etappe. Heute startet die Vergabe von Terminen in der Gruppe mit der zweithöchsten Priorität. Dies betrifft nach Angaben des Gesundheitsministeriums Menschen unter 65 Jahre, die ein besonderes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung haben oder in besonders wichtigen Bereichen arbeiten. Konkret betrifft das medizinische Personal mit hohem Ansteckungsrisiko - etwa Haus-, Kinder- und Zahnärzte, Personal der Abstrichzentren und Gesundheitsämter mit direktem Kontakt zu Corona-Infizierten. Sie können im Internetportalwww.impfen-thueringen.de Termine buchen.

Das gilt auch für in Heimen oder Wohngruppen lebende Menschen mit Demenz und Downsyndrom sowie dort tätiges Personal. Ebenso kommen Menschen, die Pflegebedürftige im Alltag betreuen, an die Reihe. Ihnen allen wird die Impfung mit dem Mittel des Herstellers Astrazeneca angeboten, das in Deutschland nur für Menschen unter 65 Jahre eingesetzt wird.