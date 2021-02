Erfurt

Hennig-Wellsow will Regierungserfahrung nutzen

24.02.2021, 05:38 Uhr | dpa

Die Kandidatin für den Bundesvorsitz der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, setzt bei ihrem Ziel, die Partei auf Bundesebene regierungsfähig zu machen, auch auf ihre Erfahrungen in Thüringen. "Wer nicht zeigt, dass er regieren will, der wird das auch nie schaffen", sagte Hennig-Wellsow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Die 43-Jährige, die sich am Samstag als Parteivorsitzende bewirbt, gehört in Thüringen seit mehr als sechs Jahren zu den Stützen der Linken als Regierungspartei. Sie hatte maßgeblich daran mitgewirkt, dass 2014 die bundesweit erste rot-rot-grüne Koalition mit Bodo Ramelow als erstem Ministerpräsidenten der Linken zustande kam.

"Mein Ziel ist eine Bundesregierung ohne CDU - am liebsten eine grün-rot-rote. Ich werbe dafür, uns regierungsbereit zu machen", sagte Hennig-Wellsow. Ihr sei klar, dass eine Regierungsbeteiligung der Linken zunächst unrealistisch klinge. Ihre Erfahrung in Thüringen besage aber auch, dass viel möglich sei, "was man sich ernsthaft vornimmt". Im Fall ihrer Wahl will Hennig-Wellsow den Partei- und Fraktionsvorsitz in Thüringen in den nächsten Wochen abgeben. Sie strebe eine Kandidatur für den Bundestag an, sagte sie.