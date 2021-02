Erfurt

Gemeinde- und Städtebund zu ungeklärten Kita-Testkonzepten

24.02.2021, 13:43 Uhr | dpa

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita an Haken im Flur. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach Ansicht des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes gibt es zu viele offene Fragen, um Konzepte für Corona-Pflicht-Testungen an Kitas zu erstellen. Der kommunale Spitzenverband weist seine Mitglieder auf die Möglichkeit hin, dem Bildungsministerium mitzuteilen, dass aus rechtlichen Gründen die entsprechende Regelung nicht umgesetzt werden könne, wie aus einem Schreiben des Gemeinde- und Städtebundes hervorgeht. Das Schreiben wurde am Mittwoch an die Gemeinden und Städte verschickt und liegt der dpa vor.

"Zu viele Fragen sind derzeit noch offen beziehungsweise seitens des Landes noch nicht beantwortet", heißt es in dem Schreiben. So seien etwa Fragen zur Beschaffung und Finanzierung der Corona-Tests noch nicht geklärt.

"Die Basis für ein solches Konzept fehlt", sagte der Geschäftsführer des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes, Ralf Rusch, der dpa. Man erkenne an, dass die Lage schwierig sei, die Pflicht zur Erstellung von Testkonzepten schüre aber Unsicherheiten bei den Kommunen.

Hintergrund ist eine Regelung in der aktuellen Corona-Verordnung, wonach die Träger von Kitas dem Bildungsministerium bis Freitag ein Konzept vorlegen müssen, wie eine Testpflicht in den Einrichtungen umgesetzt werden kann. Vorgabe ist dabei, dass sich das Personal zweimal wöchentlich einem Corona-Test unterziehen lassen soll. Eine ähnliche Testpflicht gibt es bereits in Pflegeheimen.