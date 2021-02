Erfurt

Rückkehr ab Klasse sieben in zwei Landkreisen unsicher

25.02.2021, 15:51 Uhr | dpa

In fünf Thüringer Landkreisen können Schüler ab der siebten Klasse am Montag zurück in ihre Schulen. In den Kreisen Nordhausen, Sonneberg und in den Städten Eisenach, Jena und Weimar gelten die Sieben-Tage-Inzidenzen als stabil unter 100, wie das Thüringer Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. Dort dürfen ab Montag nicht nur die fünften und sechsten Klassen in den Präsenzunterricht zurück, sondern auch alle höheren Klassenstufen. Zuerst hatte das "Freie Wort" (Online) darüber berichtet.

Der Ilmkreis und der Kreis Saalfeld-Rudolstadt dagegen gelten als Wackelkandidaten, weshalb erst am Montag entschieden werden soll, wie es weitergeht. Nach der aktuellen Verordnung dürfen Schüler ab der siebten Klasse erst dann wieder in die Schulen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil sieben Tage lang unter 100 liegt.

Die fünften und sechsten Klassen unterliegen nicht dieser Regelung. Sie können ab Montag also wieder in den Präsenzunterricht. Ausnahmen gelten derzeit für den Unstrut-Hainich-Kreis, den Kyffhäuserkreis und den Kreis Schmalkalden-Meinigen. Dort bleiben wegen zu hoher Sieben-Tage-Inzidenz-Werte alle Einrichtungen zunächst geschlossen. Die Regeln besagen, dass Kitas und Schulen bei einer Inzidenz von mehr als 200 schließen müssen. Liegt der Wert zwischen 150 und 200 wird eine Schließung empfohlen, die Landkreise müssen dann aber selbst entscheiden, wie sie verfahren.