Erfurt

Bewerbungen für Thüringer Umweltpreis bis Ende Mai

28.02.2021, 12:14 Uhr | dpa

In Thüringen sind Bewerbungen für den Landesumweltpreis möglich. Bewerben können sich Einzelpersonen, Bürgerinitiativen, Kommunen, Verbände und Vereine, die sich für Umwelt- und Naturschutz einsetzen, wie das Umweltministerium am Sonntag mitteilte. Der Preis ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Erstmals sollen in diesem Jahr auch Ideen zur Vermeidung von Kunststoffen wie Plastik im Alltag gewürdigt werden. Zudem gibt es einen mit 4000 Euro verbundenen Sonderpreis. Bewerbungen sind bis Ende Mai möglich.