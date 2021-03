Erfurt

Linke schlägt App, Urlaub und Familien-Vergünstigungen vor

03.03.2021, 18:17 Uhr | dpa

Die Linke-Fraktion hat ein Angebot ins Spiel gebracht, mit dem von der Pandemie gebeutelte Familien, vergünstigt Freizeitangebote wahrnehmen können. Die sogenannte Familiencard sei als kurzfristige Unterstützung und nicht als Konkurrenz zu ähnlichen bestehenden Angeboten mancher Kommunen gedacht. Das geht aus einem Positionspapier zur Unterstützung von Familien besonders in der Corona-Krise hervor, das die Fraktion am Mittwoch veröffentlicht hat. Langfristig wolle die Fraktion damit zeigen, wie Familien- und Seniorenpolitik nachhaltig kommunal verankert und umgesetzt werden könne.

Neben der Familiencard wird in dem Papier auch die Einrichtung einer App vorgeschlagen, die Angebote für Freizeitaktivitäten in ganz Thüringen bündelt. Auch ein Sonderprogramm, mit dem das Land im vergangenen Jahr Eltern und Kindern Übernachtungen in Thüringer Familienferienstätten oder anderen Thüringer Familienerholungseinrichtungen bezuschusst hatte, solle in diesem Jahr weitergehen. Ziel sei es zudem, Kita- und Hortplätze mindestens bis Ende dieses Jahrs gebührenfrei zu halten.

"Familien sind gerade besonders gefordert, wenn es darum geht, Heimunterricht, Care-Arbeit und Homeoffice oder Arbeitsverlust zu stemmen und gleichzeitig den familiären Zusammenhalt zu bewahren", sagte Cordula Eger, Fraktionssprecherin für Familien- und Seniorenpolitik. Die Pläne sollten aber auch über die Krise hinaus weiter fortgeführt werden.