Erfurt

Tiefensee kann sich regionale Lockerungen vorstellen

04.03.2021, 14:23 Uhr | dpa

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) kann sich unter bestimmten Voraussetzungen auch regionale Lockerungen im Corona-Lockdown vorstellen. Wenn die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz zwischen etwa 50 und 100 liege, "dann können wir möglicherweise regionale Lockerungsschritte gehen", sagte Tiefensee am Donnerstag in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Dies könne etwa sinnvoll sein, wenn in einigen Landkreisen oder kreisfreien Städten eine Inzidenz von 50 oder darunter erreicht sei, sie in anderen Landkreisen aber wie derzeit in Schmalkalden-Meiningen oder Hildburghausen bei mehr als 200 liege.

Bund und Länder hatten sich bei stundenlangen Beratungen am Mittwoch auf eine Verlängerung des Lockdowns bis 28. März verständigt. Allerdings sieht zudem ein Stufenplan beim ausdauernden Unterschreiten von bestimmten Inzidenzwerten Lockerungen vor. Darin eingebaut ist eine Notbremse: Führen in einer Region einzelne Lockerungen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen, werden dort automatisch alle schon erfolgten Erleichterungen wieder gestrichen.

Tiefensee gab zu bedenken, dass Thüringen auch die Maßnahmen der Nachbarländer mitdenken müsse. Es sei klar, dass die Menschen etwa aus Südthüringen zum Einkaufen ins benachbarten Bayern fahren würden, wenn dort schon bald weitreichende Lockerungen in Kraft seien, in Thüringen aber nicht.

Der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Voigt sprach sich dafür aus, Entscheidungen über die Anwendung der sogenannten Notbremse immer regional zu treffen. "Wir sind dafür, landkreisscharfe Entscheidungen zu ermöglichen", sagte er. Einkaufstourismus in angrenzende Regionen werde es in Thüringen oder aus Thüringen heraus immer geben.