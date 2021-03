Erfurt

Kunst raushängen lassen: Aktion ziert öffentlichen Raum

05.03.2021, 16:29 Uhr | dpa

Banner hängen an Häuser- und Museumsfassaden, Kunst steht in Schaufenstern: Mit einer besonderen Aktion macht Erfurt seit Freitag Raum für Kultur in Zeiten von geschlossenen Museen, Theatern und Galerien. Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler und Kollektive zeigen dabei bis zum Montag für die Öffentlichkeit zugängliche Werke an rund 60 Orten in der Stadt. Zu sehen seien etwa Gemälde, Fotografien, Illustrationen, Installationen und Projektionen, teilte die Ständige Kulturvertretung (SKV) als eine der Organisatorinnen mit. An jedem Ort, der sich beteiligt, soll das gelbe "RE:BOOT"-Plakat mit dem Namen der Aktion als Erkennungszeichen zu finden sein.

Seit vielen Wochen sind Kultureinrichtungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen.