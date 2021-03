Erfurt

Linke-Fraktion will Nachfolger für Hennig-Wellsow wählen

06.03.2021

Die Thüringer Landtagsfraktion der Linken will heute in Erfurt einen neuen Fraktionschef wählen. Als möglicher Nachfolger für Susanne Hennig-Wellsow als Fraktionschef wird der Innenpolitiker Steffen Dittes gehandelt. Hennig-Wellsow hatte wegen ihres Wechsels als Bundespartei-Chefin nach Berlin auch den Parteivorsitz in Thüringen abgegeben. Dittes ist auch Vize-Parteichef. Die Linke stellt die größte Landtagsfraktion und seit 2014 mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten.