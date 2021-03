Erfurt

Holter: Kommunale Träger müssen Schulnetzpläne erstellen

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat die kommunalen Schulträger mit Nachdruck aufgefordert, Pläne für Berufsschulnetze zu erstellen. "Ich erwarte, dass die Schulträger ihre Verantwortung erfüllen", sagte er am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Landtages. "Da bleibe ich auch hart." Die CDU-Fraktion hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Hintergrund ist, dass die Schulträger bis Ende März Konzepte für neue Schulnetzpläne vorlegen müssen. Daraus soll unter anderem hervorgehen, wie viele und welche Berufsschulen in welchen Orten auch künftig bestehen bleiben.

Holter betonte, es gehe nicht darum, Berufsschulen zu schließen. "Ich stehe zu den Standorten in Thüringen", sagte er. Allerdings seien die Schülerzahlen gesunken. Gleichzeitig seien jedoch nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer da, wie gebraucht würden.

Zuvor hatte die CDU-Fraktion vor einer Reduzierung der Ausbildungsangebote gewarnt. Dies hätte "unmittelbare Auswirkungen auf die Fachkräftesituation in unserem Freistaat", sagte ihr bildungspolitischer Sprecher Christian Tischner. Er kritisierte die Frist bis Ende März, die das Bildungsministerium den Landkreisen gesetzt hat. Dies sei ein Versuch der Landesregierung, Bildungsangebote und Schulstandorte zu reduzieren.