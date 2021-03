Erfurt

Bisher rund 12 500 Beschäftigte im Bildungsbereich geimpft

11.03.2021, 06:46 Uhr | dpa

In Thüringen haben sich bislang mindestens 12 510 Beschäftigte in Kindergärten, Grundschulen und Förderschulen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das geht aus Zahlen des Bildungsministeriums hervor, die der dpa vorliegen. Demnach seien für den Monat März in diesen Berufsgruppen noch weitere 4429 Impftermine gebucht. Allerdings geht das Ministerium davon aus, dass es in den drei Bereichen rund 40 000 Beschäftigte gibt.

Das Personal an Kitas, Grund- und Förderschulen war bei der Impfreihenfolge vorgezogen worden - und kommt damit deutlich früher zum Zuge als ursprünglich geplant. Hintergrund war unter anderem, dass der Impfstoff Astrazeneca in Deutschland zunächst nur für Menschen unter 65 Jahren verwendet werden sollte. Inzwischen ist diese Regelung aber geändert und Astrazeneca kann auch älteren Menschen gegeben werden.

Bereits kurz nach dem Impfstart für bestimmte Beschäftigte im Bildungssektor wurden in Thüringen an zwei Sonntagen mehr als 10 000 dieser Beschäftigten geimpft. Wann diese Berufsgruppen komplett durchgeimpft sein werden, lasse sich schwer prognostizieren und hänge vor allem von der Impfbereitschaft und dem verfügbaren Impfstoff ab, hieß es aus dem Bildungsministerium.

"Berechtigtes pädagogisches Personal kann sich weiterhin im normalen Terminsystem gleichberechtigt für die Impfgruppe 2 anmelden", so eine Sprecherin im Bildungsministerium. Demnach gebe es allein im März noch etwa 25 000 freie Termine.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte, auch die Lehrer an weiterbildenden Schulen früher als anvisiert zu impfen. Die SPD-Fraktion sprach sich ebenfalls dafür aus.