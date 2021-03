Erfurt

Thüringen wird einziges deutsches Risikogebiet für Schweiz

11.03.2021, 16:15 Uhr | dpa

Thüringen wird aus Sicht der Schweiz wieder zum Corona-Risikogebiet - als einziges deutsches Land. Der Freistaat stand am Donnerstag auf einer Liste mit Corona-Risikogebieten des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit, die ab dem 22. März gelten soll. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" online darüber berichtet. Für Einreisen in die Schweiz aus Ländern auf der Liste gilt, dass die Reisenden ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Kriterium für die Aufnahme auf diese Liste kann unter anderem die 14-Tage-Inzidenz der jeweiligen Region sein - also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen zwei Wochen. "Wenn die Inzidenz eines Landes um mindestens 60 höher ist als die Inzidenz der Schweiz, kommt das Land auf die Liste", heißt es auf einer Informationsseite des Schweizer Gesundheitsministeriums.

Thüringen hat in Deutschland seit Wochen die höchste Corona-Sieben-Tage-Inzidenz. Am Donnerstag lag der Wert bei rund 138,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Für Menschen aus Thüringen gab es bereits bis Mitte Februar Einschränkungen bei der Einreise in die Schweiz.