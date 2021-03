Erfurt

Fraktionen: Land soll alle Antriebsarten bei Autos fördern

11.03.2021, 17:55 Uhr | dpa

In Thüringen soll es keine einseitige Förderung nur bestimmter Antriebssysteme in der Automobilindustrie geben. Elektromobilität, Wasserstofftechnik sowie moderne Verbrennungsmotoren sollen nach dem Willen der Landtagsfraktionen von CDU, Linker, SPD und Grünen weiterhin gefördert werden. Auf einen entsprechenden Antrag an die Landesregierung verständigten sich die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen mit der oppositionellen CDU-Fraktion, wie sie am Donnerstag mitteilten.

Danach soll eine Transformationsagentur zur Unterstützung des Strukturwandels in der Automobilindustrie gegründet und sollen Firmenbeteiligungen zur Rettung von Arbeitsplätzen zumindest geprüft werden.

"Es wäre töricht, die Arbeitsplätze in der Branche jetzt aufs Spiel zu setzen, indem aus ideologischen Gründen ganze Technologiezweige in den Ruin getrieben würden", sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Martin Henkel. Die Automobilindustrie ist eine der umsatzstärksten Industriebranchen in Thüringen und beschäftigt Zehntausende Arbeitnehmer vor allem in Zulieferbetrieben. Einige Firmen gerieten seit dem vergangenen Jahr in wirtschaftliche Schieflage.

Zur Unterstützung des Strukturwandels in der Autoindustrie seien im Landesetat mehrere Millionen Euro eingeplant, teilten SPD und Linke mit. Innovationen müssten gestärkt und die Fort- und Weiterbildung von Beschäftigten ermöglicht werden, hieß es vonseiten der Grünen.

Der DGB Hessen-Thüringen begrüßte die Verständigung der vier Fraktionen. Sein Vorsitzender Michael Rudolph erblickt darin einen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen. "Der DGB sieht die Beteiligung des Landes an relevanten Unternehmen, die sich in einer Notlage befinden, als notwendig an, um Standorte und Arbeitsplätze in den betreffenden Regionen zu sichern."