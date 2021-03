Erfurt

Rund 540 000 Euro für wirtschaftsnahes Forschungszentrum

15.03.2021, 17:31 Uhr | dpa

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee spricht in einer Regierungsmedienkonferenz. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Um in neue Computerausrüstung und neue Geräte zu investieren, erhält das Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie (fzmb) in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) 543 000 Euro. Die Mittel stammten aus einem speziell für wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen aufgelegtem Corona-Sonderförderprogramm, teilte das Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium am Montag mit.

"Mit der Sonderförderung wollen wir unseren Forschungseinrichtungen ermöglichen, auf die coronabedingten Anforderungen an die Infrastruktur schnell reagieren zu können", sagte der zuständige Minister Wolfgang Tiefensee (SPD). Die wirtschaftsnahen Einrichtungen lieferten der Thüringer Wirtschaft Verbesserung für deren Produkte und Prozesse und verstärkten somit gerade in der Corona-Krise die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Insgesamt gibt es den Angaben nach neun wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen in Thüringen. Dazu gehören etwa das Forschungsinstitut für Mikrosensorik und das Thüringische Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung. Das fzmb sei in dieser Reihe mit etwa 7,1 Millionen Euro Gesamteinnahmen und rund 100 Mitarbeitern eines der kleineren Häuser. Seine Forschungsschwerpunkte liegen etwa bei der Zellbiologie und bei der Diagnostik von Infektionserregern.

Für die Förderung der angewandten und wirtschaftsnahen Forschung und Technologie insgesamt stellt das Ministerium den Angaben nach in diesem Jahr mehr als 250 Millionen Euro bereit.