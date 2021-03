Erfurt

Bankinsolvenz: Land will Vertreter im Gläubigerausschuss

16.03.2021, 16:06 Uhr | dpa

Thüringen fordert im anstehenden Insolvenzverfahren der Greensill Bank eine angemessene Vertretung des Landes und der geschädigten Kommunen. Die Interessen der öffentlichen Hand müssten gut repräsentiert sein, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. Das Land, das um zwei Geldanlagen über insgesamt 50 Millionen Euro bangt, werbe für eine kompetente Vertretung im Gläubigerausschuss. Darüber sei das Insolvenzgericht informiert worden, so die Ministerin.

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat für die in Turbulenzen geratene Greensill Bank zu Wochenbeginn einen Insolvenzantrag beim Amtsgerichts Bremen gestellt. Neben dem Land Thüringen sorgen sich auch die Gemeinde Brotterode-Trusetal, der Landkreis Eichsfeld sowie eine Reihe weiterer Kommunen bundesweit um ihre Geldanlagen. Mit ihnen gebe es Gespräche, sagte die SPD-Politikerin.

Das Land Thüringen sei möglicherweise ein Sonderfall, weil die beiden Geldanlagen zwischen dem von der Bafin am 3. März ausgesprochenen Moratorium über die Bank und dem Insolvenzantrag fällig geworden seien, sagte Taubert. Eine Anlage über 25 Millionen Euro hätte am 4. April zurückgezahlt werden müssen, die andere am 10. März. "Ich hoffe, wir haben damit vielleicht bessere Chancen, unser Geld zurück zu bekommen." Derzeit sei jedoch noch unklar, ob die Bank noch ausreichend Vermögen habe, um Anlagen zurückzuzahlen.

Nach Meinung der Ministerin ist auch zu klären, wie die "Bankenaufsicht ihre Rolle wahrgenommen hat". Thüringen werde seine Interessen, soweit es möglich sei, geltend machen "und nichts unversucht lassen, um das Geld wiederzubekommen". Eine rechtliche Prüfung werde derzeit erwogen.

Die Bafin hatte die Bremer Tochter des britisch-australischen Finanzkonglomerats Greensill Anfang März für den Kundenverkehr geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Greensill Bank AG, die Bafin hatte Strafanzeige gestellt. Dem Vernehmen nach geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung. Nach Informationen aus Finanzkreisen stehen bei der Bank rund 3,6 Milliarden Euro an Einlagen im Feuer.