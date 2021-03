Erfurt

Mutmaßliche Schleuser festgenommen: Mehrere Durchsuchungen

17.03.2021, 09:11 Uhr | dpa

Wegen mutmaßlicher Schleuseraktivitäten sind am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern Häuser durchsucht worden. Im thüringischen Altenburg und Erfurt seien mehrere Menschen festgenommen worden, die Teil einer Schleuser-Organisation sein sollen, wie ein Pressesprecher der Bundespolizeidirektion in Halle am Morgen mitteilte. Neben Häusern in Altenburg und Erfurt seien auch welche in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) und Ronnenberg (Niedersachsen) durchsucht worden.

Mindestens 58 Menschen, darunter auch Kinder, soll die Organisation geschleust haben. Dabei hätten die geschleusten Menschen tagelang ungesichert auf den Ladeflächen von Lastwagen und Transportern verharren müssen, so die Polizei. Sie hätten für das Schleusen 3500 bis 8000 Euro bezahlt. Ursprung der Ermittlungen sei das Aufgreifen mehrerer geschleuster Menschen in Bernstadt in Sachsen gewesen. Darunter hätten sich auch fünf Kinder befunden.

An den Ermittlungen, die von der Bundespolizeiinspektion für Kriminalitätsbekämpfung in Halle geleitet werden, ist nach Angaben des Sprechers auch die Polizeibehörde der Europäischen Union, Europol, beteiligt.