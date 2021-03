Erfurt

Zehntausende Tickets für Bundesgartenschau verkauft

17.03.2021, 14:01 Uhr | dpa

Noch gibt es wegen der Corona-Pandemie einige Unsicherheiten - dennoch sind für die Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt bereits 47 000 Tagestickets verkauft worden. Zudem erwarben Besucher in spe 17 000 Dauerkarten, wie die Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß sagte. Sie führte am Mittwoch über den egapark genannten Erfurter Garten- und Freizeitpark. Der traditionsreiche Park ist neben dem Petersberg in der Altstadt einer der zwei Hauptstandorte der Buga in Erfurt, deren Eröffnung für den 23. April geplant ist.

Am Mittwoch setzten dort Arbeiter erste Blumen für den Frühjahrsflor. Stiefmütterchen - rund 4500 sollen es insgesamt werden - machten den Anfang. Die bunten Pflänzchen kämen auch mit noch kälteren Temperaturen zurecht, hieß es.

Rund einen Monat vor der geplanten Eröffnung sind aktuell täglich zwischen 60 und 120 Arbeiter im egapark im Einsatz. Die Arbeiten seien im Zeitplan, sagte der Betriebsleiter des egaparks, Chris Lange. Die Besucher erwartet unter anderem Themengärten, Hallenschauen, besondere Spielplätze und ein Urwald- und Wüstenhaus.

Bislang hält Buga-Chefin Weiß an der Schätzung fest, dass etwa 1,8 Millionen Menschen die auf 171 Tage angelegte große Blumenschau besuchen werden. Ob der Start coronabedingt doch noch verschoben werden könnte, dazu äußerte sich Weiß nicht. Gemeinsam mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) will sie aber am Freitag das Hygiene- und Schutzkonzept gegen das Coronavirus vorstellen.