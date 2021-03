Erfurt

3300 Tonnen Kulturpilze in Thüringen geerntet

17.03.2021, 14:16 Uhr | dpa

In Thüringen sind im vergangenen Jahr knapp 3300 Tonnen Speisepilze erzeugt worden. Obwohl sich die Anbaufläche vergrößert habe, entspreche das in etwa der Erntemenge von 2019, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mit. Im Jahr 2020 wurden im Freistaat auf 145 000 Quadratmetern Champignons, Shiitake und Austernseitlinge produziert. Das waren 17 000 Quadratmeter mehr als noch 2019.

Der zurückgehende Ertrag sei unter anderem der Corona-Pandemie geschuldet, da Erntehelfer in Quarantäne mussten. In Thüringen erzeugen den Angaben zufolge fünf Betriebe Speisepilze - einer davon wirtschaftet vollständig ökologisch. Bei einer Packungsgröße von 400 Gramm standen im vergangenen Jahr rein rechnerisch jedem Thüringer Haushalt sieben Schalen Kulturpilze aus heimischer Produktion zur Verfügung.



Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr rund 78 700 Tonnen Speisepilze geerntet, darunter 77 000 Tonnen Champignons. Der Anteil Thüringens an der gesamtdeutschen Pilzerzeugung betrug vier Prozent.