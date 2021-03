Erfurt

83 Millionen Euro für Breitbandausbau in Thüringer Regionen

17.03.2021, 15:41 Uhr | dpa

Das Thüringer Wirtschaftsministerium hat am Mittwoch 83 Millionen Euro für den weiteren Breitbandausbau in verschiedenen Regionen freigegeben. Allein für den Landkreis Altenburg seien 37,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Weitere 45,5 Millionen Euro gab es für die Landkreise Wartburgkreis, Sömmerda sowie die Stadt Bad Köstritz.

"Die Förderbescheide in aktuell vier Gebieten sind weitere Meilensteine für die flächendeckende Versorgung Thüringens mit Glasfaser", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) bei der Übergabe des Fördermittelbescheids in Altenburg. In Altenburg West werden mit dem Geld 4346 Haushalte, 384 Gewerbestandorte und 15 Schulen und andere öffentliche Einrichtungen an das Glasfasernetz angebunden.

In den Landkreisen Wartburgkreis, Sömmerda sowie der Stadt Bad Köstritz sollen den Angaben zufolge 7570 Haushalte, 975 Gewerbestandorte und 70 Schulen an das Glasfasernetz angebunden werden. Der Ausbau soll bis spätestens Ende 2024 in allen drei Projekten abgeschlossen sein.