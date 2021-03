Erfurt

Bischof will über Missbrauchskommission informieren

Zur Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche soll im Bistum Erfurt eine Kommission eingesetzt werden. Wie sich diese zusammensetzt und welche Aufgaben sie konkret übernehmen wird, darüber berichten unter anderem Bischof Ulrich Neymeyr und Generalvikar Raimund Beck heute in Erfurt. Zuvor hatten die deutschen Bischöfe eine umfassende und unabhängige Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Kirche vereinbart.

2018 hatte das Bistum im Zusammenhang mit einer von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Studie über Missbrauchsfälle berichtet, zu denen es zwischen 1946 und 2014 auf dem Gebiet der heutigen Diözese gekommen sei. Priester hatten demnach gegenüber von mindestens zehn Jungen und zwei Mädchen sexuelle Gewalt ausgeübt. Zudem war damals von weiteren Fällen die Rede, in denen sich innerhalb dieses Zeitraums sechs Kirchenmitarbeiter ohne Weihamt an 15 Mädchen und 3 Jungen vergangen haben sollen. Generalvikar Beck hatte damals gesagt, er gehe von einer höheren Dunkelziffer aus.