Erfurt

Corona-Krise sorgt Unternehmen mehr als Fachkräftemangel

19.03.2021, 15:55 Uhr | dpa

Der viel beklagte Fachkräftemangel in Thüringen hat in der Corona-Krise einer Erhebung der IHK Erfurt zufolge relativ an Bedeutung verloren. "Aktuell sehen 78 Prozent der Unternehmer in den Auswirkungen der Corona-Pandemie das größte Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Cornelia Haase-Lerch, am Freitag. Sie berief sich auf eine Umfrage unter knapp 800 Firmen in Nord-, Mittel- und Westthüringen. Bei knapp der Hälfte der Unternehmen würde dieser Faktor momentan ganz oben auf der Risikoliste stehen. Das seien deutlich weniger als vor zwölf Monaten. Zu Jahresbeginn 2020 hätten noch 64 Prozent der Firmen den Fachkräftemangel genannt.

Aktuell sorgten sich viele Unternehmen stärker um die Inlandsnachfrage (45 Prozent) und um die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (41 Prozent). In einzelnen Branchen, wie der Bauwirtschaft, sei der Fachkräftemangel hingegen weiterhin das größte Geschäftsrisiko und werde von 83 Prozent der Betriebe genannt. Bei den Händlern bereite das Thema im derzeitigen Lockdown mit 33 Prozent merklich weniger Unternehmen Sorgen.

Längerfristig sieht die IHK-Hauptgeschäftsführerin den Mangel an qualifiziertem Personal durch die demografische Entwicklung, den Strukturwandel sowie die Digitalisierung wieder ganz oben auf der Liste der Herausforderungen. "Aufgrund der Alterung der Erwerbsbevölkerung und dem damit verbundenen Ersatzbedarf in vielen Unternehmen werden die Chancen für Fachkräfte und junge Menschen in Thüringen weiterhin gut bleiben", sagte Haase-Lerch.