Erfurt

Thüringen erhält zusätzliche Impfdosen für Hotspots

19.03.2021, 19:21 Uhr | dpa

Thüringen bekommt aus einem EU-Sonderkontingent zusätzliche Impfdosen für Landkreise, in denen das Coronavirus besonders stark um sich greift. Das kündigte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag nach Beratungen von Bund und Ländern in Erfurt an. Demnach erhalte der Freistaat rund 30 000 Extra-Impfdosen.

Der Extra-Impfstoff soll aus einer zusätzlichen Lieferung von insgesamt vier Millionen Dosen vom Hersteller Biontech/Pfizer an die EU kommen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte angekündigt, das Zusatzpaket sei ausgehandelt worden, um gezielt in Corona-Hotspots stärker impfen zu können. Deutschland verteilt davon rund 580 000 Dosen. Davon sollen rund 250 000 Impfdosen an die Hausarztpraxen gehen, damit diese bereits nach Ostern mit dem Impfen beginnen können.

Ramelow sagte, der Impfstoff soll in Thüringen an die am schlimmsten betroffenen Landkreise gehen. Demnach sollen die Kreise Greiz, Wartburgkreis, Saale-Orla-Kreis und Schmalkalden-Meiningen jeweils 7500 Impfdosen zusätzlich bekommen.

Der Landkreis Greiz ist derzeit bundesweit die Region mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert lag dort am Freitag bei 533,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen.