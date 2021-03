Erfurt

Werner: Sind mitten in dritter Welle

20.03.2021, 12:29 Uhr | dpa

In Anbetracht besonders hoher Infektionswerte in Thüringen hat Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) an die Menschen zur Einhaltung der Corona-Schutzregeln appelliert. "Leider befinden wir uns nun mitten in der dritten Welle, das heißt, die Infektionszahlen in Thüringen sind wirklich sehr, sehr hoch und wir stellen fest, dass viele Infektionen vor allem im privaten Umfeld stattfinden", sagte Werner in einem am Samstag auf Twitter veröffentlichten Video.

Deshalb sei es wichtig, weiter auf genügend Abstand und Hygienemaßnahmen zu achten sowie Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen und sich an die Schutzregeln zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Wichtig sei auch, "dass wir gemeinsam versuchen, dafür zu sorgen, dass diese dritte Welle die letzte Welle ist", so Werner.

Für Thüringen erfasste das Robert Koch-Institut am Samstag 201 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit war der Kennwert für Thüringen unter den Bundesländern am höchsten. Am zweithöchsten fiel er in Sachsen mit 134 aus, bundesweit lag er bei 100. Am Vortag betrug der Wert in Thüringen 187. Seit einiger Zeit steigt die Inzidenz im Freistaat immer weiter.

Die Notbremse zu ziehen, wie sie in Anbetracht der Infektionsentwicklung in anderen Bundesländern gefordert werde, stehe in Thüringen aber nicht zur Debatte, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Samstag. Da Thüringen schon seit längerem landesweit hohe Infektionswerte habe, seien bestimmte Lockerungen, deren Rücknahme nun in anderen Ländern diskutiert wird, gar nicht erst vorgenommen worden.

Einzelne Landkreise und Städte in Thüringen gaben allerdings am Freitag bekannt, dass sie aufgrund steigender Neuinfektionen etwa einzelne Kitas und Schulen wieder schließen werden.