Ramelow bei Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Pandemie

22.03.2021, 01:16 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nimmt am heutigen Montag an den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie teil. Der 65-Jährige hatte sich im Vorfeld beim Thema Lockerungen im Lockdown zurückhaltend geäußert und betont, dass für ihn Öffnungsschritte ohne eine damit verbundene Teststrategie und digitale Kontaktnachverfolgung nicht infrage kommen. Angesichts der steigenden Infektionszahlen und hohen Inzidenzwerte könnten am Montag auch wieder strengere Corona-Maßnahmen besprochen werden.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach etwa hatte die Rücknahme der jüngsten Lockerungen in etlichen Bundesländern gefordert und sprach sich in einem "Welt"-Interview für einen härteren Lockdown bis Mitte April aus.

Unklar ist bisher auch, was Bund und Länder mit Blick auf die anstehenden Osterfeiertage - eine klassische Urlaubs- und Reise-Zeit - verabreden werden. Die Regierungschefs einiger Bundesländer hatten signalisiert, dass sie bestimmte touristische Übernachtungen zumindest für die Menschen im eigenen Land ermöglichen wollen.

Thüringen hat bundesweit seit einiger Zeit die höchsten Werte bei Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz). Weil hier die Inzidenz seit Langem über 100 lag, wurden bestimmte Lockerungen und Öffnungen, die es inzwischen in anderen Bundesländern gibt, gar nicht erst realisiert.